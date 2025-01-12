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Ощущениями после клинической смерти поделился нейробиолог Кристоф Коф

Нейробиолог Кристоф Кох, который пережил клиническую смерть из-за коронавируса, поделился своими впечатлениями от этого опыта. Он стал первым исследователем, который подробно описал, что происходит с мозгом в такие моменты. Об этом сообщил «МедиаПоток».

Ощущениями после клинической смерти поделился нейробиолог Кристоф Коф
Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Кох описал свои ощущения как невероятные. Он увидел ослепительный свет и одновременно испытал ужас и экстаз. Ученый отметил, что в этот момент он не ощущал своего тела как отдельной личности — время, казалось, остановилось.

Эти переживания относятся к категории «околосмертных», термин, который использовался еще в античные времена. О подобных чувствах рассказывали люди, пережившие остановку сердца, но впоследствии возвращенные к жизни. Кох стал одним из тех, кто смог заглянуть за грань жизни и смерти, и его опыт может помочь лучше понять природу таких состояний.

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