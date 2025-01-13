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Ушел из жизни петербургский писатель и драматург Борис Голлер

На 94-м году жизни скончался известный российский прозаик, драматург, эссеист и исследователь русской литературы и истории XIX века Борис Голлер. Об этом сообщили его коллеги, информация также появилась на сайте «Кино-театр.ру».

Ушел из жизни петербургский писатель и драматург Борис Голлер
Фото: Борис Голлер. Скриншот из видео

Борис Голлер родился в Ленинграде в 1931 году. С юности увлекался литературой, историей и драматургией, писал стихи, переводил персидских поэтов, участвовал в литературных объединениях. В 1957 году окончил Ленинградский инженерно-строительный институт.

Голлер известен как автор пьес: «Десять минут и вся жизнь», «Матросы без моря», «Сто братьев Бестужевых», «Вокруг площади», «Пушкин: Автопортрет с Татьяной», «Плач по Лермонтову». Он также руководил любительской киностудией в ДК им. Ленсовета. Его фильмы «Мосты» и «Декабристы» транслировались по Ленинградскому телевидению. С 1991 года Голлер жил в Израиле, где его эссе о кино и театре публиковались в русскоязычной прессе.

Борис Голлер был лауреатом Премии имени Гоголя (2010) и Премии журнала «Звезда» (2016).

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