Перерасчет пенсий в 2025 году: работающие пенсионеры получат прибавку

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству провести экстренный пересчет пенсий для всех категорий пенсионеров в условиях высокой инфляции и экономической неопределенности.
Кого коснется повышение пенсий
- Повышение коснется всех категорий пенсионеров, включая работающих пенсионеров;
- Также повышение затронет участников СВО и ветеранов боевых действий;
- Первое повышение на 7,3% (прогнозируемый уровень инфляции) уже было проведено в январе.
Сроки и размер второй индексации
- Дополнительная индексация может быть проведена уже с 1 февраля 2025 года;
- Размер второй индексации определит правительство РФ на основе фактического процента инфляции за 2025 год;
- Данные Росстата ожидаются не ранее второй половины января, поэтому перерасчет ожидается в феврале 2025 года.
По итогам 2024 года, цены в РФ выросли в среднем на 9,5%. Ожидается, что на эту цифру будет опираться вторая прибавка к пенсиям.