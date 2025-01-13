  • 18+

  • Сегодня

    13.01.25, Пн

    Погода

    -7°

  • 18+

  • Курсы валют

    $101.91 €105.05 ¥13.69

Перерасчет пенсий в 2025 году: работающие пенсионеры получат прибавку

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству провести экстренный пересчет пенсий для всех категорий пенсионеров в условиях высокой инфляции и экономической неопределенности.

Перерасчет пенсий в 2025 году: работающие пенсионеры получат прибавку
Фото: Pixabay

Кого коснется повышение пенсий

  • Повышение коснется всех категорий пенсионеров, включая работающих пенсионеров;
  • Также повышение затронет участников СВО и ветеранов боевых действий;
  • Первое повышение на 7,3% (прогнозируемый уровень инфляции) уже было проведено в январе.
Перерасчет пенсий в 2025 году: работающие пенсионеры получат прибавку
Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Сроки и размер второй индексации

  • Дополнительная индексация может быть проведена уже с 1 февраля 2025 года;
  • Размер второй индексации определит правительство РФ на основе фактического процента инфляции за 2025 год;
  • Данные Росстата ожидаются не ранее второй половины января, поэтому перерасчет ожидается в феврале 2025 года.

По итогам 2024 года, цены в РФ выросли в среднем на 9,5%. Ожидается, что на эту цифру будет опираться вторая прибавка к пенсиям.

ПОДЕЛИТЬСЯ: