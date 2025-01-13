Хирурга Лонскую оставили под домашним арестом после неудачной операции жене раввина Бороды

Замоскворецкий суд Москвы оставил под домашним арестом пластического хирурга Катерину Лонскую, в отношении которой ведется уголовное дело после неудачной операции блефаропластики, проведенной супруге главы Федерации еврейских общин России Александра Бороды. Об этом сообщил 360.ru.

Как сообщил адвокат пострадавшей стороны Андрей Алешкин, мера пресечения в виде домашнего ареста для Лонской продлена до 14 февраля. Адвокат также заявил, что в ближайшее время будет подан гражданский иск о возмещении морального и материального ущерба, причиненного его доверительнице.

Супруга Александра Бороды обратилась в московскую клинику осенью 2023 года для проведения пластической операции по подтяжке век. Однако после хирургического вмешательства у пациентки резко ухудшилось зрение, и врачи диагностировали помутнение роговицы и атрофию зрительного нерва. В связи с этим, следователи возбудили уголовное дело против хирурга Катерины Лонской по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В конце декабря прошлого года Лонская пыталась обжаловать решение о домашнем аресте, но суд оставил его в силе. Таким образом, хирург остается под домашним арестом, а пострадавшая сторона готовится подать иск о возмещении ущерба, добиваясь справедливости и компенсации за причиненный вред.