Петербуржцам рассказали, как сэкономить на проезде в общественном транспорте

В Петербурге действуют льготные тарифы на проезд, которыми могут воспользоваться владельцы «Подорожника» и Единой карты петербуржца.

По карте «Подорожник» можно оплатить проезд в автобусе, троллейбусе или трамвае по тарифу – 51 рубль. А также воспользоваться метро за 56 рублей. Разница с полной стоимостью проезда в этом случае составит от 25 рублей за каждую поездку.

Дешевле обойдется поездка в наземном транспорте для тех, кто оформил Единую карту петербуржца (ЕКП): 50 рублей (при оплате картой) и 45 рублей (при оплате по ЕКП в мобильном приложении). Стоимость проезда в метро составит столько же, как и для владельцев «Подорожника», – 56 рублей. Экономия составляет 25-30 рублей.

В пресс-службе Комитета по транспорту также напомнили, что льготные тарифы не действуют при оплате банковскими картами (Visa, MasterCard, Мир). По ним полная стоимость проезда в метро составляет – 81 рубль, в наземном городском транспорте – 75 рублей.

Напомним, ранее глава Комтранса Валентин Енокаев отмечал, что после перехода на НМТО петербуржцы сэкономили свыше 17 млрд рублей на поездках с новыми льготными тарифами. По данным на ноябрь 2024 года, петербуржцы сэкономили на проезде в общественном транспорте благодаря «Единой карте петербуржца» 1,9 млрд рублей с января по октябрь 2024 года.

Кроме того, в течение двух лет стоимость проезда в общественном транспорте Санкт-Петербурга оставалась неизменной. В то же время в Москве цены на проезд в метро и наземном транспорте выросли несколько раз. Теперь стоимость одной поездки по «Тройке» в метро и наземном транспорте составляет 63 рубля.

В среднем, каждый пассажир общественного транспорта Санкт-Петербурга получает от города субсидию в размере 65% от стоимости поездки.