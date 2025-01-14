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В Пушкине задержали электрички из-за гибели подростка

В Пушкине гибель подростка на железнодорожной станции «Царское Село» привела к задержкам в движении электричек на Витебском направлении. Об этом сообщил РБК.

В Пушкине задержали электрички из-за гибели подростка
Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

По факту гибели мальчика 2010 года рождения возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения. Следствие установило, что подросток получил травмы и скончался, несмотря на оказанную медицинскую помощь.

Задержки поездов достигали до 15 минут, но Октябрьская железная дорога приняла меры для восстановления графика. Ранее в октябре 2024 года на Балтийском направлении также наблюдались задержки из-за «технических причин», предположительно вызванных поджогом релейного шкафа.

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