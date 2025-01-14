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Глобальное потепление: температура превысила опасную отметку

Средняя температура Земли приблизилась к опасному порогу, что угрожает планете.

Глобальное потепление: температура превысила опасную отметку
Фото: pxhere

В 2024 году средняя глобальная температура впервые превысила критический уровень в 1,5 градуса Цельсия по отношению к доиндустриальному периоду (1850-1900 годы). Данные Европейской службы климатического мониторинга “Коперник” показывают, что температура достигла 1,6°C выше доиндустриального уровня. Это тревожный сигнал, подчеркивающий серьезность глобального потепления и потенциальные катастрофические последствия для экосистемы и человечества.

Ученые ищут пути замедления потепления и минимизации последствий, а необходимость эффективных мер по борьбе с этой глобальной проблемой возрастает. Дальнейшее потепление будет грозить серьезными последствиями.

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