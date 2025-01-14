В Петербурге выявили один случай метапневмовируса в начале года

В Клинической инфекционной больнице имени Боткина в Петербурге за первые 10 дней января 2025 года был выявлен всего один случай метапневмовирусной инфекции (МПВИ), что значительно меньше, чем в прошлом году, когда за тот же период было зафиксировано 40 случаев. Об этом сообщил комитет по здравоохранению Петербурга и главврач больницы Денис Гусев.

Впервые вирус был обнаружен в 2001 году. Он распространен повсеместно, циркулирует круглый год с сезонными подъемами. Передается воздушно-капельным путем через больного человека. В случае заражения необходимо воздержаться от посещения многолюдных мест на 3–5 суток.

Симптомы МПВИ принято считать кашель, заложенность носа, насморк, одышка, лихорадка, головная боль.

Несмотря на вспышку МПВИ в начале января в Китае, в Санкт-Петербурге наблюдается значительное снижение заболеваемости по сравнению с прошлым годом.