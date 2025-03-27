Школьникам из Петербурга разрешат сдавать только русский и математику

Совет Федерации утвердил экспериментальный режим сдачи ОГЭ и поступления в колледжи, который начнет действовать в 2025 году.

Теперь школьники будут сдавать экзамены только по двум предметам — русскому языку и математике, чтобы получить аттестат. На данный момент учащиеся сдают четыре предмета: два основных и два на выбор.

Эксперимент затронет школьников из Москвы, Санкт-Петербурга и Липецкой области. В этих регионах также будет введен особый порядок приема на программы среднего профессионального образования, сообщает ТАСС.

Региональные власти получат право определять список специальностей в колледжах, для поступления на которые будет достаточно аттестата, полученного после сдачи двух основных экзаменов.

Ранее, 18 марта, депутаты Государственная думы приняли поправку о проведении ОГЭ в Петербурге по двум предметам