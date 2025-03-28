Фестиваль «Школа читающих детей» стал популярным в регионах России

Проект «Школа читающих детей», в рамках которого состоялись школьные книжные фестивали с авторами «Книжного поезда Победы 2025», получил широкое признание в российских регионах.

Фестивали, приуроченные к 80-летию Победы и Году Защитника Отечества, прошли в городах маршрута поезда. В программе были концерты, посвященные русской поэзии (Анна Ахматова, Александр Блок) и встречи с писателями Олегом Роем, Григорием Григорьевым, Сергеем Переслегиным и другими.

Прозвучали патриотические произведения, посвященные героям разных эпох. В Волгограде состоялось возложение цветов к памятнику на Мамаевом Кургане и концерт.

Успех проекта подтверждает важность книг в сохранении исторической памяти и вовлечении детей в чтение. Писатель Олег Рой подчеркнул стратегическую роль книги и писателя в современном обществе. Успех первого «Книжного поезда» (Санкт-Петербург—Владивосток, 2023 год), отмеченный престижными наградами, положил начало новой форме популяризации чтения.