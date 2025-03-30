Тысячи мусульман собрались у Соборной мечети на Ураза-Байрам

Мусульмане совершили праздничный намаз у Соборной мечети Санкт-Петербурга, отметив окончание Рамадана.

Верующие в Санкт-Петербурге отмечают Ураза-Байрам. Тысячи мусульман собрались на молитву у Соборной мечети на Петроградской стороне.

Также представители Смольного поздравили верующих с окончанием священного месяца Рамадан и праздником Ураза-Байрам.

Кроме того, верующих поздравил президент России Владимир Путин. В своем обращении глава государства отметил глубокий смысл этого древнего праздника, который олицетворяет стремление к нравственному совершенству, милосердию и единству.

Путин также подчеркнул большой вклад мусульманских организаций в общественную, культурную и благотворительную жизнь России, включая реализацию важных образовательных и патриотических инициатив.