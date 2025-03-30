Ушедшие из России бренды могут снова появится на полках страны

Итальянская компания Ariston, специализирующаяся на производстве бытовой техники, объявила о продолжении работы в России.

Это решение последовало после отмены передачи компании под временное управление, о чем было заявлено в официальном обращении руководства. В заявлении председателя компании Паоло Мерлони подчеркивается, что данный шаг отражает ответственность перед сотрудниками, лояльность к российскому рынку и признание многолетних инвестиций. Российское подразделение Ariston, в котором заняты 318 человек, находилось под управлением «Газпрома» более года, за этот период выручка компании снизилась на 6%, составив 8,91 миллиарда рублей.

Эксперты отмечают, что Ariston не является исключением — многие иностранные компании, формально оставаясь на российском рынке, значительно сократили свою активность. Как поясняет Александр Цыганов, заведующий кафедрой страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при Правительстве РФ, такие компании минимизировали производство, свернули инвестиционные программы и провели локализацию брендов. По его мнению, процесс возвращения иностранного бизнеса к полноценной работе в России только начинается.

Как сообщает «ФедералПресс» российские власти разработали четкие механизмы возвращения активов зарубежным инвесторам через специальную правительственную комиссию по иностранным инвестициям. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) рассматривает возможность возврата бизнеса через создание совместных предприятий с российскими компаниями. Некоторые международные корпорации, включая McDonalds и Mercedes-Benz, при уходе с российского рынка сохранили опцион на возвращение активов.

Среди потенциальных «возвращенцев» аналитики называют французский автоконцерн Renault, южнокорейские компании Samsung, LG и Hyundai. Как отмечается в публикации Younhap, в случае достижения перемирия на Украине Hyundai Motors может выкупить проданный завод и возобновить работу в России. Однако эксперты обращают внимание на то, что освободившиеся ниши уже активно заполняются китайскими производителями, что создаст дополнительные сложности для возвращающихся компаний.

Александр Цыганов прогнозирует, что по мере снижения международной напряженности процесс возвращения иностранного бизнеса в Россию будет набирать обороты. Первыми, по его мнению, активизируются компании из Южной Кореи, Японии и южной Европы (Италии, Испании, Греции), включая поставщиков туристических услуг. Однако эксперт отмечает, что этот процесс будет осложнен ранее прерванными деловыми контактами и нарушенными обязательствами.