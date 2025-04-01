Пожилые россияне не ощущают индексацию пенсий

Ежегодная индексация пенсий в России превратилась в формальность, которая почти не влияет на реальный уровень жизни пожилых людей. Об этом заявил глава комитета Государственной думы по вопросам собственности Сергей Гаврилов.

В беседе с изданием «360.ru» Гаврилов отметил, что индексацию рассчитывают по общей инфляции, а не по реальным тратам пенсионеров. Если цены на лекарства, хлеб и коммуналку выросли на 22%, а пенсию увеличили лишь на 9%, это не рост, а скрытое снижение доходов.

Гаврилов подчеркнул, что пожилому человеку не нужны абстрактные проценты — ему важно купить лекарства, оплатить свет и не экономить на еде. Он также отметил, что официальную корзину составляет Росстат, но ее состав давно оторван от жизни: там есть устаревшие товары, но нет, например, расходов на мобильную связь или современные медикаменты.