Петербуржцам рассказали, куда сходить с детьми с 14 по 20 апреля

Жителям Санкт-Петербурга рассказали, на какие театральные постановки можно сходить с детьми с 14 по 20 апреля.

Как пишет «Афиша Петербурга» , на следующей неделе маленьких жителей Северной столицы можно заинтересовать спектаклем, который пройдет 14 апреля в ТЮЗе имени Брянцева. Там покажут«Царевну-Лягушку» от Рязанского областного ТЮЗа с возрастным ограничением от 6 лет.

Также 15 апреля в Karlsson Haus пройдет спектакль «Пой, Юсси, пой!» (4+). Это история о Петсоне, Финдусе и петухе Юсси, полная юмора и неожиданных поворотов.

В театр «Малышок» 16 апреля состоится показ «Кота Котофеича и Чудо-дерева». Интерактивный спектакль рассчитан на самых маленьких, с играми и участием зрителей.

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» пройдет 17 апреля в Кукольном театре сказки. Это мистическая и местами мрачноватая, музыкальная постановка по мотивам Пушкина.

Также 18 апреля снова в ТЮЗе имени Брянцева покажут спектакль «Лучшевсехний папа, или Краденое солнце». Это постановка о Корнее Чуковском и его дочери, сочетающий реальные события и вымышленные истории.

Кроме того, 19 апреля в театре «На Неве» покажут «Золотой ключик или приключения Буратино» (5+), а на следующий день в Театре Комедии имени Акимова «Историю Цветочного острова» без возрастного ограничения.