В Петербурге открылся первый полиграфический салон для помощи ветеранам СВО

В четверг, 10 апреля 2025 года, в 12:00 по адресу проспект Стачек, дом 101, корпус 1Е состоялось торжественное открытие первого полиграфического салона «СВОи».

Он создан в рамках благотворительной программы «Новая жизнь», разработанной Санкт-Петербургской общественной организацией инвалидов «Профессия» при поддержке Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга под руководством Василия Пониделко, а также компании Vestr, главой которого является Виктор Саукин.

Цель программы — помочь ветеранам СВО, получившим тяжелые ранения в ходе боевых действий, найти работу.

Помимо предоставления услуг по копированию и фотографированию документов, будут доступны услуги по созданию и печати сувенирной продукции. Также здесь будет организована экспозиция товаров, производимых ООИ «Профессия», и пункт выдачи заказов.

В каждой точке планируется трудоустроить двух ветеранов СВО с ограниченными возможностями здоровья.

Напомним, ранее в Петербурга стартовал новый набор в программу «Время героев».