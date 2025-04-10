Статус памятника регионального значения получит ДК Крупской в Петербурге

Здание «Дома культуры текстильщиков» (Дворец культуры имени Н.К. Крупской), расположенный на проспекте Обуховской Обороны, 105, лит. А, получит статус объекта культурного наследия регионального значения.

Построенный в 1927 году по проекту С.О. Овсянникова, этот Дом культуры изначально задумывался как центр культурно-просветительской работы для рабочих текстильной фабрики «Рабочий», сообщает пресс-служба Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Его строительство, приуроченное к десятилетию Октябрьской революции, отражало стремление советской власти к развитию пролетарской культуры.

Здание претерпело изменения в разные периоды своей истории: в годы войны использовалось как детский дом, в послевоенный период активно функционировало как центр культурных мероприятий, а в 1956 году его зрительный зал был переделан в стиле сталинского ампира.

В 1963 году Дом культуры получил имя Н.К. Крупской, учитывая ее педагогическую деятельность в соседней школе для рабочих. Начальное здание клуба, построенное в 1875 году, было деревянным и предназначалось для досуга и повышения грамотности рабочих близлежащих мануфактур.

Таким образом, здание является значимым памятником истории и культуры города на Неве, отражая этапы его развития от дореволюционного периода до советской эпохи.