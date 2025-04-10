Китайскую танцевальную драму покажут в Петербурге

В апреле и мае на ведущих российских сценах — Большом и Мариинском театрах состоятся гастроли Шэньчжэньского театра оперы и танца. Зрители Москвы и Санкт-Петербурга смогут увидеть танцевальную драму «Вин Чун: легенда о мастере кунг-фу».

Спектакль, уже имеющий внушительную историю гастролей (свыше 200 представлений по всему миру после премьеры в конце 2022 года), будет показан 25 и 26 апреля в Большом театре и 30 апреля и 1 мая в Мариинском, пишет ТАСС.

Постановка посвящена жизни и наследию легендарного мастера боевых искусств Ип Мана, известного также как учитель Брюса Ли. Сюжет спектакля включает две основные линии: биографическую, рассказывающую о жизни Ип Мана, и другую, посвященную созданию фильма, вдохновленного его судьбой.

Гастроли Шэньчжэньского театра — это значимое событие в культурном обмене между Россией и Китаем, способствующее развитию дружеских отношений между двумя странами.