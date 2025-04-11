ФК «Зенит» выпустил обращение к фанатам перед игрой с «Краснодаром»

Представители футбольного клуба «Зенит» обратились к болельщикам клуба перед предстоящей игрой с «Краснодаром».

Встреча команд состоится 13 апреля на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

Представители клуба просили фанатов прийти на стадион в клубной атрибутике и активно поддерживать команду в течение всего матча. Также в «Зените» отметили, что болельщики всегда считались «двенадцатым игроком» команды, а все достижения клуба являются результатом совместных усилий.

Отметим, что «Зенит» занимает третье место в чемпионате России с 47 очками, как и московский «Спартак», но уступает сопернику по результатам личных встреч. Лидером турнирной таблицы является «Краснодар» с 52 очками.