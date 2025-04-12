Комтранс рассказал о космических маршрутах Петербурга

В День космонавтики представители Комитета по транспорту Санкт-Петербурга рассказали о ключевых точках в городе, связанных с освоением космоса и ракетной техникой.

Одно из таких мест — мозаичное панно на Боткинской улице, созданное художницей Валентиной Аноповой. На нем Юрий Гагарин парит среди звезд и знаков зодиака, напоминая о великом достижении человечества. Добраться до места можно пешком от станции метро «Площадь Ленина», а также на автобусах №№ 28 и 267

Недалеко от станции метро «Чкаловская» находится Дворик космонавтов. На стене дома разворачивается история российской авиации и космонавтики — от первых изобретателей, таких как Можайский и Чкалов, до легендарных Циолковского, Королева и Гагарина. Доехать до места можно с помощью автобусов №№ 1, 25, 191 или 227, рассказали в пресс-службе Комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

Также в Северной столице работает Музей космонавтики и ракетной техники имени Валентина Глушко. Он расположен в Петропавловской крепости и рассказывает о вкладе петербургских ученых и инженеров в развитие космической отрасли. Ближайшая станция метро — «Горьковская», от нее до музея — 16 минут пешком.

Кроме того, жители и гости города могут посетить Пулковскую обсерваторию, основанную в 1839 году. Именно там увидеть знаменитый Пулковский меридиан, мощные телескопы и даже понаблюдать за Солнцем или звездами. Добраться сюда удобнее всего от метро «Московская» на автобусах №№ 90, 147, 150.

На территории города также находится здание Петербургского планетария. С 1959 года он знакомит гостей с тайнами Вселенной, а в обсерватории с октября по апрель можно наблюдать за планетами. Планетарий находится в Александровском парке, в 6 минутах ходьбы от станции метро «Горьковская».