Кинооператор Джеймс Нейхаус передал Смитсоновскому институту в США коллекцию этикеток с катушек пленки, снятых во время третьего полета шаттла с камерой IMAX. Данные материалы использовались при создании документального фильма «Мечта жива» (1985) — первого в истории кино с реальными космическими съемками.

Однако многие считают российский «Вызов» первым художественным фильмом, снятым в космосе. Съемки картины начались в 2021 году, когда режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд провели 12 дней на МКС, создав 30 часов уникального материала. Но задолго до этого кинематограф уже делал первые шаги за пределы Земли.

На панельной дискуссии в Национальном музее авиации и космонавтики Нейхаус показал девять катушек с отметками астронавтов миссии STS-41G, состоявшейся 41 год назад. Фильм длительностью 37 минут рассказывает о жизни экипажа на орбите, ремонте спутника Solar Max и испытаниях солнечных панелей.

Как отметила куратор музея Дженнифер Левассер, идея снять кино в космосе появилась у директора IMAX Грэма Фергюсона-Коллинза после того, как он увидел, как зрители реагируют на данный формат. Благодаря поддержке NASA и финансированию от Lockheed проект смог состояться.

Лента создавалась не как рекламные материалы для NASA, а в первую очередь как инструмент для популяризации космоса. Переданные этикетки стали важной частью исторического наследия, символизируя первый опыт выхода кинематографа за пределы Земли, подытожила Левассер.