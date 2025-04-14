Смартфоны могут «следить» за своими владельцами после выключения

Сегодня смартфоны нередко превращаются в инструмент слежки. Злоумышленники активно этим пользуются, похищая персональные данные. Некоторые полагают, что простое выключение устройства решает проблему, но это заблуждение.

Как сообщает «ФедералПресс», в выключенном состоянии некоторые модули телефона продолжают работать. Это необходимо для функций вроде «Найди меня» или голосовой активации, но злоумышленники могут использовать эти возможности в своих целях.

Через подключенные устройства (например, умные часы) телефон способен передавать геоданные по Bluetooth. Ошибки в системе иногда приводят к фоновой синхронизации данных с облаком. Если пользователь извлечет SIM-карту, встроенный eSIM-модем все равно может поддерживать соединение с сетью.

Рекомендуется отключить функцию «Найди меня» перед выключением телефона — она поддерживает активность GPS. Полное обесточивание (извлечение аккумулятора или полная разрядка) также помогает. Дополнительная мера — деактивация eSIM в настройках перед выключением гаджета.

Кроме того, вредоносные программы часто маскируются под обычные приложения, поэтому стоит регулярно проверять список установленного софта. Опасность представляют незнакомые программы, особенно с подозрительными названиями или иконками.

Вредоносное ПО и шпионские модули часто проникают в смартфон через подозрительные ссылки или сайты. Чтобы выявить слежку, нужно обратить внимание на необычное поведение устройства.

Например, ускоренный разряд батареи без очевидных причин, посторонние шумы, щелчки или эхо во время разговоров, а также необъяснимая активность (самопроизвольные перезагрузки, включение экрана).