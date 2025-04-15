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Возвращение зарубежных брендов может дать толчок развитию российской моды

Даниил Александров
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Фото: Baltphoto

Российский дизайнер и модельер Игорь Гуляев высказал мнение, что возвращение зарубежных модных брендов в магазины страны создаст здоровую конкуренцию на отечественном рынке.

Такая конкуренция способствует развитию, и нет причин ее опасаться, подчеркнул модельер. По его словам, важно сосредоточиться на создании собственных сильных компаний, где сотрудники будут осознавать, что представление одежды высокого класса требует соответственного уровня профессионализма и сервиса.

Гуляев заявил, что полностью поддерживает идею возвращения модных брендов в Россию. Дизайнер отметил, что на протяжении многих лет работал рядом с ведущими мировыми домами моды, такими как французский Louis Vuitton и итальянская Prada, в Москве и Санкт-Петербурге. Для него подобная деятельность является определенной планкой, поскольку сотрудничество с такими компаниями задает высокие стандарты.

Модельер добавил, что подобное соседство мотивирует его стремиться к безупречным витринам, качественному мерчу и профессиональному персоналу в торговых залах.

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