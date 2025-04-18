Автомобилистам снова доступен участок КАД на развязке с Московским шоссе

На РМЭФ в Петербурге энергетики рассказали об инвестициях в развитие ТЭК. Так, планируемое финансирование на эти цели крупнейшей электросетевой компании города — «Россети Ленэнерго» — за период 2025–2028 гг. составит порядка 150,6 млрд рублей. Санкт-Петербург всегда был в авангарде отечественной и мировой энергетики. Электросетевая инфраструктура не просто развивается вместе с городом, она опережает его рост. «Россети Ленэнерго» планомерно инвестируют в развитие энергосистемы и внедряют современные технологии на своих объектах. По словам руководства компании, инвестпрограмма выполняется по графику и в полном объеме. «Россети Ленэнерго» неизменно вкладывают значительные средства в развитие энергосистемы города. Инвестпрограмма позволяет нам вводить новые объекты, обеспечивать возобновление основных фондов, поддерживать и улучшать параметры надежности электрической сети. Объем финансирования ежегодно увеличивается. В 2025 году только в Санкт-Петербурге мы планируем потратить...