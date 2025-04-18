Автомобилистам снова доступен участок КАД на развязке с Московским шоссе

Дорожные работы по замене деформационного шва и ремонту гидроизоляции на 65-м километре КАД, на развязке с Московским шоссе, завершены досрочно.
Как сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский, все запланированные работы выполнены, временные ограничения сняты, и движение транспорта полностью восстановлено.
Ремонт, включавший полное перекрытие съездов с Московского шоссе и Витебского проспекта на внутреннее кольцо КАД, изначально планировалось завершить 27 апреля, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Однако благодаря круглосуточному режиму работ генподрядчика ООО «ЕвроТрансСтрой», ремонт был осуществлен значительно раньше запланированного срока.
На время проведения работ съезды № 9 и № 12 были полностью перекрыты для обеспечения безопасности дорожного движения.
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства, вызванные ремонтными работами.