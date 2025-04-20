Благодатный огонь из Иерусалима осветил храмы и церкви Петербурга

В ночь на 20 апреля лампадки с благодатным огнем из храма Гроба Господня в Иерусалиме доставили в храмы и церкви Санкт-Петербурга.

Для проведения пасхальных богослужений Фонд святого апостола Андрея Первозванного организовал доставку священного огня из Иерусалима в Северную столицу. Позже огонь перевезли из аэропорта Пулково в Казанский кафедральный собор.

Отметим, что священный огонь традиционно распространяется по храмам и церквям России для проведения пасхальных богослужений. Светильники с Благодатным огнем были торжественно встречены в Свято-Троицкой Александро-Невской Лавре, Новодевичьем монастыре и Гатчинском кафедральном соборе святого апостола Павла.