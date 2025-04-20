Пассажиры трех рейсов из Пулково не улетели по расписанию вечером в воскресенье

Около шести вечера пассажиры трех самолетов не вылетят из Пулково по расписанию. Также в аэропорту отменили вылет двух рейсов.

Время вылета рейса под номером 7R 249 в Ярославль от авиакомпании «РусЛайн» задерживается. Самолет должен был взлететь в 18:05, однако теперь отправление назначено на 21:00. Также с задержкой вылета столкнулись пассажиры рейса U6 624 в Читу с пересадкой в Екатеринбурге от «Уральских Авиалиний». Теперь самолет поднимется в воздух в 19:25, вместо 18:55.

Кроме того, время отправления самолета под номером SU 2834 в Сочи от «Аэрофлота» было изменено с 19:20 до 20:20.

Отметим, что некоторые рейсы из Пулково были отменены. Среди них, самолет UJ 162A Шарм-Эль-Шейх от AlMasria Universal Airlines, который должен был вылететь в 3:20. Также в аэропорту Северной столицы был отменен вылет борта FV 6413. Самолет должен был оторваться от земли в 16:40.