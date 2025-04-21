В гонке на звание «почетного гражданина» Петербурга остались трое претендентов

Из пяти первоначально выдвинутых кандидатур на звание «Почетный гражданин Санкт-Петербурга» две были отозваны.

Председатель Законодательного собрания Александр Бельский сообщил в своем Telegram-канале об отказе от участия в голосовании директора Центральной городской публичной библиотеки имени Маяковского Зои Чаловой и председателя Совета ветеранов-однополчан Ленинградской армии народного ополчения Екатерины Тутуровой.

В результате этого борьба за почетное звание продолжается между тремя оставшимися претендентами: генерал-майором авиации Василием Волобуевым, ветераном Великой Отечественной войны Зиновием Меркиным и председателем правления организации «Жители блокадного Ленинграда» Еленой Тихомировой. Решение о присвоении звания в текущем году ожидается в ближайшие дни.

Согласно ранее установленным правилам, депутаты седьмого созыва могут присвоить звание лишь десяти гражданам. Учитывая предыдущие назначения, в 2025 и 2026 годах будут выбраны только три новых почетных гражданина города.