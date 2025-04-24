В России могут запретить повышенные тарифы за перевозку детей в такси

В России поддержали закон, обязывающий такси оснащать машины детскими креслами и запрещающий брать с родителей доплату за перевозку детей.

Депутаты Федерального собрания России одобрили инициативу, которая обязует оснащать легковые такси детскими креслами и запрещает устанавливать повышенные тарифы на перевозку детей.

В документе отмечено, что перевозчики должны будут оснащать легковые такси как минимум одним детским креслом. Также вводится запрет на повышенные тарифы при транспортировке несовершеннолетних в сопровождении взрослых. Кроме того, региональные власти получат право предоставлять перевозчикам меры господдержки для льготной перевозки многодетных семей.

Цель предложенного законопроекта заключается в устранении дискриминации детей при перевозке в легковых такси и выполнить поручения президента РФ, сформулированные на основании предложений Народного фронта, сообщает депутат Сергей Рябоконь.

Законопроект был рекомендован к внесению в Государственную думу России. В скором времени документ рассмотрят на заседании Законодательного Собрания.

Отметим, ранее Gazeta.SPb писала, что при поездках с детьми на такси в Санкт-Петербурге стоимость услуг может быть выше стандартных тарифов экономкласса. В некоторых случаях наличие детского кресла делает поездку дешевле, а в других ее отсутствие не сказывается на цене.