Бастрыкин проверит историю не получившего жилье сироты в Петербурге

В Следственный комитет России поступило обращение, содержащее жалобу на нарушение жилищных прав сироты из Санкт-Петербурга. Провести проверку поручил глава СК Александр Бастрыкин.

Обращение, размещенное в социальных сетях на странице приемной Председателя СК, оспаривает результаты предыдущей проверки по отказу в предоставлении жилья.

Молодой человек, обратившийся за помощью в декабре прошлого года, остался без положенной ему квартиры, пишет пресс-служба ГСУ СК России по Санкт-Петербургу. Причиной отказа послужила его регистрация в муниципальной квартире, предоставленной супругу его умершей матери. Однако заявитель никогда не встречался с этим человеком, несмотря на то, что усыновление матери состоялось еще в 2006 году. Кроме того, в квартире проживает женщина, страдающая алкоголизмом.

В итоге председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Олегу Бобкову представить подробный отчет о результатах проверки и всех установленных обстоятельствах.