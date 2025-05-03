Наехавшая на толпу людей на Рубинштейна пьяная автоледи устроила истерику

В центре Санкт-Петербурга на улице Рубинштейна произошла дорожно-транспортная авария с участием легкового автомобиля марки Mercedes-Benz и пешеходов.

На месте происшествия женщина устроила скандал, отказавшись от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, пишет «Дорожный инспектор». В отношении нарушительницы составлен административный протокол. Полиция проводит расследование происшествия.

В ночное время у одного из ночных клубов автомобиль, за рулем которого находилась женщина, въехал на тротуар, где находилась группа людей. После кратковременной остановки водитель продолжила движение, сбив нескольких пешеходов.

В результате ДТП наиболее серьезные травмы получил 32-летний гражданин Сирии, госпитализированный в больницу с переломом голени. Состояние других пострадавших уточняется. Водитель Mercedes, 32-летняя жительница Кемеровской области, покинула место происшествия, однако была задержана сотрудниками ГАИ вскоре после аварии.