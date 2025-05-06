Хранение запрещенных вещей в гараже может грозить россиянам штрафом

В России гараж традиционно используется не только для стоянки автомобиля, но и как место хранения различных вещей. Однако законодательство указывает, что такая распространенная практика фактически является нарушением.

В беседе с RuNews24.ru юрист Светлана Стрежнева объяснила, что собственники гаражей и земельных участков, а также лица, владеющие или пользующиеся ими, обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, санитарно-гигиенические, экологические и иные нормы, установленные законодательством РФ.

Кроме того, они должны следовать правилам, принятым общими собраниями собственников гаражей или членами товариществ собственников недвижимости, включая поддержание имущества в надлежащем состоянии.

Юрист Стрежнева добавила, что нарушение этих требований влечет административную ответственность по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, предусматривающую предупреждение или штраф от 5 до 15 тысяч рублей. В условиях противопожарного режима наказание ужесточается — по ч. 2 той же статьи штраф составляет от 10 до 20 тысяч рублей.