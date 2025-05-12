Петербург лидировал по числу участников «Бессмертного полка»

В День Победы акция «Бессмертный полк» прошла в 57 регионах России, а в 17 дополнительных субъектах граждане самостоятельно вышли с портретами героев.

Как сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на Елену Цунаеву, сопредседателя Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России», общее число участников по стране составило около 7 миллионов человек. Лидером по масштабу стало шествие в Петербурге, где собралось 1,1 миллиона участников.

В юбилейный год Петербург вернул традиционное шествие на Невский проспект после перерыва, когда акция проводилась онлайн. Участники пронесли фотографии фронтовиков, тружеников тыла и защитников блокадного Ленинграда, отдавая дань памяти.