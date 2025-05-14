Запрет педагогам учиться в частных структурах может улучшить образование

С 1 сентября 2025 года вступают в силу поправки в закон «Об образовании», ограничивающие обучение педагогов определенными учреждениями. Теперь повышение квалификации учителей будет доступно только в государственных и муниципальных образовательных организациях.

В беседе с RuNews24.ru Наталия Савинкина, заместитель директора частной московской школы, пояснила, что данное решение может повысить качество образования и подготовки педагогов, поскольку государственные учреждения обеспечивают доступ к проверенной информации, актуальным методическим материалам и научно обоснованным подходам.

Однако она отметила и потенциальные риски: возможную перегрузку государственных образовательных институтов, сокращение разнообразия программ из-за ограничения выбора курсов, а также замедление внедрения инновационных методик, которые часто предлагают частные организации.

Савинкина подчеркнула, что исключение частного сектора может снизить конкурентоспособность в сфере образовательных услуг, поскольку конкуренция между государственными и частными учреждениями традиционно стимулирует улучшение качества курсов. По ее мнению, устранение этой конкуренции способно привести к стагнации и снижению мотивации как среди преподавателей, так и в образовательных учреждениях.