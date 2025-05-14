Компания Собчак снова подала в суд за право использовать бренд Veter

Совладелица ресторанного бизнеса продолжает бороться за право использовать название Veter, несмотря на ранее проигранное дело.

По данным из электронной картотеки судов, компания ООО «Манила» подала новое заявление в суд, предположительно связанное с продолжающимся спором о товарном знаке ресторана Veter, расположенного на паруснике «Летучий Голландец» в Петербурге.

Дело в том, что конфликт разгорелся из-за совпадения названия ресторана с зарегистрированным товарным знаком московской предпринимательницы Веры Абель. Еще в марте 2025 года Суд по интеллектуальным правам вынес решение в пользу Абель, обязав «Манилу» прекратить использование обозначения Veter на вывесках, в интерьере и в интернете, а также выплатить компенсацию в миллион рублей.

Однако владельцы ресторана, среди которых Антон Пинский и Ксения Собчак, не намерены сдаваться. В том числе 12 мая они подали заявление об обеспечении имущественных интересов, но уже на следующий день суд оставил его без движения.

Отметим, что Вера Абель — основательница проектов кофеен формата «to go» Veter Grocery и Veter Кафе, специализирующихся на продаже различных видов кофе. Кроме того, она запустила онлайн-журнал Veter Magazine. Ресторан в Петербурге был открыт Верой в 2023 году.