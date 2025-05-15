В социальных сетях появилось сообщение о признании сенатора Людмилы Нарусовой Совета Федерации России, матери Ксении Собчак, в любви к внуку, восьмилетнему Платону.

По словам актера Стаса Садальского, Нарусова отметила поразительное сходство мальчика с его дедом, первым мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком.

В сообщении говорится, что сенатор призналась в более сильной любви к внуку, чем к дочери, журналистке Ксении Собчак. Причиной тому стала «Элегия», которую Платон сочинил для своей бабушки. Кроме того, отмечается, что мальчик свободно владеет китайским языком.

Стоит отметить, что сама Людмила Нарусова также владеет несколькими фразами на китайском, однако их произношение может показаться неприличным для русскоговорящих. В качестве примера приводится фраза, которая в переводе означает «Конгресс заседания по валюте не работает».