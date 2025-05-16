В Шушарах потушен пожар на площади 250 квадратных метров

В Шушарах спасателями ликвидирован пожар, распространившийся на площади 250 квадратных метров.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, о возгорании в Пушкинском районе стало известно 16 мая в начале десятого утра. Уточняется, что распространение огня произошло в поселке Шушары на Московском шоссе. Пожар охватил ангар на площади 250 квадратных метров. Сотрудники МЧС выехали на место происшествия.

По прибытию они приступили к ликвидацию возгорания, однако в процессе работы пожару был присвоен дополнительный номер 1-БИС, что означало необходимость привлечения к тушению дополнительных людей и техники.

Ближе к 10 утра пожар был локализирован, а в половину 12 ликвидирован. При этом сведений о пострадавших не было. В тушении огня приняли участие 4 единицы техники МЧС, а также 19 спасателей.