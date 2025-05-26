В Петербурге стартовала кампания по ранней диагностике рака кишечника

Информационная кампания «Скрытые угрозы, своевременная диагностика: предупреждение и раннее выявление колоректального рака» стартовала в Петербурге и Ленинградской области. Этот недуг занимает второе место по смертности среди всех онкологических болезней в России. Кампания направлена на повышение осведомленности жителей региона о важности ранней диагностики и включает просветительские материалы в СМИ, поликлиниках и общественных пространствах.

Ежегодно в нашей стране регистрируются десятки тысяч новых случаев этого заболевания. Главная его опасность заключается в том, что на ранних стадиях оно часто протекает без симптомов. По данным онкологов, около половины пациентов обращаются за помощью слишком поздно, когда болезнь уже достигла III–IV стадии, что значительно снижает шансы на успешное лечение.

При этом врачи подчеркивают, что колоректальный рак сегодня — не фатален, если его вовремя обнаружить. Они призывают не пренебрегать профилактическими осмотрами и обращаться за медицинской помощью при первых тревожных симптомах.

В рамках диспансеризации граждане могут бесплатно пройти анализ кала на скрытую кровь (рекомендуется делать раз в два года после 40 лет) и колоноскопию — наиболее точный метод диагностики. Регулярные обследования позволяют выявить заболевание на ранней стадии, когда лечение наиболее эффективно.

Особое внимание своему здоровью следует уделять людям старше 50 лет, тем, у чьих близких родственников был диагностирован рак кишечника, пациентам с хроническими заболеваниями ЖКТ, курильщикам, людям, злоупотребляющим алкоголем, а также лицам с избыточным весом и малоподвижным образом жизни.

Специалисты рекомендуют незамедлительно обратиться к врачу при появлении крови в стуле, устойчивых изменений в работе кишечника, болей в животе неясного происхождения, необъяснимой потери веса, постоянной слабости и анемии.

Для снижения рисков развития колоректального рака медики советуют увеличить потребление овощей и фруктов, ограничить употребление красного мяса и переработанных мясных продуктов, поддерживать нормальный вес, регулярно заниматься физической активностью, а также отказаться от курения и чрезмерного употребления алкоголя.

Кампания проводится при участии ООО «Свикс Хэлскеа», при поддержке СПб ГКУЗ «Городской центр общественного здоровья и медицинской профилактики», АНО РЦСМ «Водолей» и других партнерских организаций.