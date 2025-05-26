Градозащитники обжалуют отказ признать здания на Хрустальной памятниками

Суд в Санкт-Петербурге рассмотрит жалобу градозащитников на отказ включить здания НИЦ РВиА в реестр памятников. Ранее суд первой инстанции принял решение без проведения полноценной экспертизы.

В 10 утра 29 мая Второй апелляционный суд Петербурга рассмотрит жалобу градозащитников по делу о зданиях НИЦ РВиА на Хрустальной улице. Объекты были приобретены компанией КВС в 2022 году, после чего в январе 2023 года предпринималась попытка их демонтажа, остановленная Следственным комитетом. Здания признаны вещественными доказательствами по уголовному делу против экс-руководства КГИОП, о чем сообщили активисты «Живого города»

По словам активистов, в 2024 году суд первой инстанции поддержал позицию КГИОП, отказавшегося включать спорные здания в реестр объектов культурного наследия. Ходатайство истцов о проведении судебной экспертизы было удовлетворено с назначением экспертом Олеси Чайниковой. В связи с отказом заявителей финансировать повторную экспертизу, судебное решение было вынесено без ее проведения.

После вынесения вердикта Олеся Чайникова подготовила заключение о возможности снятия охранного статуса с памятника архитектуры дом Оглоблиной в Пскове, что вызвало критику со стороны профильного комитета Псковской области. Ведомство поддержало инициативу о пересмотре аттестации эксперта, отмечают градозащитники.

В ходе предварительных слушаний суд ввел обеспечительные меры, запрещающие снос зданий, однако через два месяца ограничения были сняты по ходатайству КГИОП. Бывший руководитель комитета Сергея Макаров охарактеризовал исковое заявление как необоснованное. По его словам, мемориальный статус могут получить только здания, связанные с деятельностью лиц, имеющих международную известность.