Цены на популярные подержанные кроссоверы изменились

Рынок подержанных кроссоверов сильно изменился из-за санкционных ограничений. Раньше покупатели могли легко сравнить варианты в интернете, выбрать подходящую комплектацию и оформить выгодный кредит или рассрочку. Теперь же ассортимент сократился, цены выросли, а гарантии и сервисное обслуживание стали менее предсказуемыми.

Как сообщает «110km.ru», исследование вторичного рынка выявило снижение цен на подержанные кроссоверы 2020-2022 годов выпуска в первой половине 2025 года. Эксперты связывают эту тенденцию с сезонным падением спроса и увеличением количества предложений на рынке б/у автомобилей.

На вторичном рынке кроссоверов Toyota RAV4 сохраняет лидерские позиции по популярности, однако за первые пять месяцев 2025 года цены на модели 2020 года снизились на 12%, а на более свежие экземпляры 2022 года — на все 13%.

Среди всех анализируемых моделей наибольшую ценовую стабильность показал Hyundai Creta. Это свидетельствует о сохраняющемся высоком спросе на данную модель.

Volkswagen Tiguan, представляющий премиальный сегмент, продемонстрировал более умеренное падение цен по сравнению с конкурентами: 4% для 2020 года и 7% для 2022 года выпуска.

Наиболее интересная динамика наблюдается у Mazda CX-5 — здесь более свежие автомобили теряли в цене быстрее, чем возрастные, что может указывать на изменение предпочтений покупателей в пользу подержанных японских авто.