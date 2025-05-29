Мать жениха не попала на тайную свадьбу с Ивлеевой

Анастасия Ивлеева и Филипп Бегак поженились спустя полгода после официальной регистрации брака.

Даже некоторые родственники молодоженов не знали о подготовке к банкету. Напомним, официальную регистрацию отношений пара провела еще в декабре 2024 года, однако празднование было отложено на полгода.

Ивлеева поделилась фотографиями со свадьбы в социальных сетях, где предстала в необычном свадебном образе. Образ блогерши с тюлевой фатой вызвал бурное обсуждение среди подписчиков. Многие отметили экстравагантность наряда, сравнив его с образами из фильмов ужасов «Вий» и «Труп невесты».

Под фотографией невесты часть пользователей хвалили смелый стиль Ивлеевой, называя его «бунтарским, но элегантным», другие отмечали мрачноватую эстетику образа. Несмотря на критику, большинство подписчиков тепло поздравили молодоженов.

Мать жениха Дарья Юлиановна Бегак призналась, что не получила приглашения на свадьбу сына. В разговоре с изданием Super женщина рассказала об обиде из-за отсутствия приглашения. Однако она выразила надежду, что этот брак окажется долговечным.

По ее словам, молодожены посещали Брянск и Москву, а в настоящее время могут находиться в Крыму.