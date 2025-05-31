После смерти велосипедистки под колесами грузовика возбудили уголовное дело

Трагический инцидент произошел в Невском районе Санкт-Петербурга. Под колесами грузовика погибла велосипедистка.

Как стало известно Gazeta.SPb, водитель грузовика совершил наезд на велосипедистку, двигавшуюся по тротуару, в результате чего женщина скончалась на месте происшествия.

ДТП произошло около 9:40 утра на Советском проспекте, когда водитель грузовика марки МАЗ при повороте налево на территорию стройплощадки сбил женщину на велосипеде.

По предварительным данным, водитель грузовика, работающий в строительной компании, двигался по Советскому проспекту от Шлиссельбургского проспекта в сторону поселка Металлострой. Велосипедистка ехала слева по тротуару в попутном направлении.

Известно, что в прошлом году водитель грузовика не привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Грузовик помещен на парковку стройплощадки возле места аварии.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Водитель грузовика был задержан и помещен в изолятор временного содержания. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.