Петербургские сфинксы: каменные стражи с богатой историей

В архитектурном ансамбле Санкт-Петербурга особое место занимают сфинксы — загадочные скульптуры, воплощающие связь времен и культур. Эти монументальные изваяния, созданные в разные эпохи, стали неотъемлемой частью городского пространства и объектами многочисленных легенд.

Древние стражи на берегах Невы

На Университетской набережной установлены подлинные египетские сфинксы, созданные в XIV веке до н. э. во времена фараона Аменхотепа III. Доставленные в Петербург в 1832 году, они являются самыми древними памятниками города. С этими изваяниями связано несколько преданий: по одному из них, на рассвете сфинксы «оживают» и делятся тайнами с теми, кто к ним прислушивается. Другое поверье предостерегает от долгого взгляда в их каменные глаза, якобы способного лишить рассудка, пишет «Афиша Петербурга».

Классицизм и мистика

Во дворе Строгановского дворца находятся сфинксы конца XVIII века, авторство которых приписывается кругу архитектора А. Н. Воронихина. Согласно студенческим поверьям, эти изваяния приносят удачу в учебе, особенно тем, кто посещает расположенную неподалеку Академию художеств.

Ансамбль усадьбы Безбородко

Уникальный архитектурный комплекс на Свердловской набережной украшают 29 чугунных сфинксов, созданных по проекту Джакомо Кваренги на рубеже XVIII–XIX веков. Местные легенды утверждают, что в ночное время эти скульптуры «оживают», а точный подсчет их количества якобы способствует исполнению желаний.

Современная интерпретация

В 1995 году на набережной Робеспьера появились сфинксы работы Михаила Шемякина. Их необычный облик с перевернутыми головами символизирует двойственность человеческой природы. Эти скульптуры, по городскому поверью, «принимают» на себя тяжелые мысли, если им их доверить.

Защитники Царского Села

У Египетских ворот в Пушкине установлены сфинксы 1827–1830 годов, отлитые на Александровском чугунолитейном заводе. Считается, что они оберегают город от недобрых сил, а проезд между ними может способствовать исполнению заветных желаний.

Академическая традиция

Сфинксы во дворе Горного университета, созданные в XIX веке, стали частью студенческого фольклора. Согласно традиции, прикосновение к лапе скульптуры перед экзаменом приносит удачу.

Эти каменные стражи, воплощающие многовековую историю и городской фольклор, остаются одними из самых загадочных и притягательных элементов петербургского ландшафта, продолжая будоражить воображение горожан и гостей Северной столицы.