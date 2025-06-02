В России вводится контроль за сезонностью шин

С 1 июня 2025 года в России вступили в силу новые нормативные акты, затрагивающие интересы автовладельцев. Ключевые изменения включают: модификацию правил международных автоперевозок, запрет эксплуатации зимних шин в летний период, обновленную форму акцизной декларации для авто- и мототехники, а также ограничения движения тяжелогрузного транспорта в условиях аномальной жары.

Как сообщает «110km.ru», с начала июня обновится форма акцизной декларации, которая коснется продавцов авто и мототехники, а также производителей и импортеров нефтепродуктов, газа и жидкой стали.

Параллельно вводится сезонный контроль за шинами: с 1 июня по 31 августа за использование зимней шипованной резины будет грозить штраф 500 рублей.

Изменения затронут и международные перевозки — срок действия книжек МДП увеличивается с двух до трех лет.

Кроме того, в жаркий период (при температуре выше +32 градусов по Цельсию) регионы смогут вводить ограничения на движение фур в дневное время (обычно с 10:00 до 22:00) для защиты дорожного покрытия.