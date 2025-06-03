Петербуржцам предлагают арендовать бомбоубежище за 342 тысячи в год

В Санкт-Петербурге состоится аукцион, на котором разыграют право аренды бомбоубежища на срок 15 лет. Ежегодная стоимость аренды, с которой начнутся торги, составляет 342 тысячи рублей.

Управление Росимущества по Петербурге и Ленобласти выставило объявило аукцион на право аренды защитного сооружения гражданской обороны. Объект площадью 1,3 тысячи квадратных метров расположен на проспекте Александровской Фермы. Начальная стоимость аренды установлена на уровне 342 тысячи рублей в год.

Срок аренды бомбоубежища, введенного в эксплуатацию в 1977 году, составит 15 лет. Согласно условиям договора, размещенным на сайте ГИС Торги, будущий арендатор обязан освободить помещение от посторонних предметов, привести его в надлежащее состояние и разместить информационные таблички о правилах использования.

Договор предусматривает двойное назначение объекта. В случае возникновения угрозы арендатор должен обеспечить доступ граждан в защитное сооружение. В мирное время разрешается эксплуатация помещения по прямому назначению или передача его в субаренду.