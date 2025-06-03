Колесов предупредил петербуржцев о возможных погодных «сюрпризах»

Синоптик Колесов предупредил о возможных грозах и ливнях во второй половине дня 3 июня. Осадки ожидаются в центральных районах Ленинградской области, в то время как в самом городе дожди пройдут преимущественно по южным районам.

Начальник Гидрометцентра Северной столицы Александр Колесов сообщил, что с погодой в регионе «не все так просто» и петербуржцам стоит ожидать «погодных сюрпризов». Во вторник, 3 июня, несмотря на солнечную погоду и слегка повышенное атмосферное давление, воздушные массы остаются неустойчивыми.

С середины дня ожидается развитие кучевых облаков с кратковременными дождями, переходящими в ливни. В центральных районах Ленинградской области вероятны грозовые явления с возможным выпадением града.

Основной зоной осадков станет полоса от Кингисеппа через Волосово и Гатчину с дальнейшим смещением на восток. К вечеру дожди прекратятся активность прекратится, сообщил Колесов в своем Telegram-канале.

В Санкт-Петербурге осадки прогнозируются в южных районах — Красном Селе, Пушкине и Колпино. Грозовые явления ожидаются южнее городской черты.

Центральные кварталы города могут остаться без осадков благодаря устойчивой воздушной массе с Финского залива. Температурный фон составит +17…+19 градусов, с прохладой в прибрежной зоне.

В среду, 4 июня, метеоролог прогнозирует улучшение погодных условий — осадков не ожидается на всей территории региона. В Петербурге температура воздуха повысится до +20 градусов и выше.