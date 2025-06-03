Пожар в доходном доме Смирнова ликвидирован

В результате пожара в доходном доме Смирнова в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга погибли два человека.

Возгорание произошло 3 июня в трехкомнатной квартире площадью 130 квадратных метров на втором этаже исторического здания.

По данным экстренных служб, огнем было повреждено 45 квадратных метров жилого помещения. Пламя также перекинулось на строительные леса фасада, где выгорело 65 «квадратов». Пожарные присвоили происшествию дополнительный сложности номер 1-БИС в 13:35.

Возгорание удалось локализовать к 14:12, а полная ликвидация открытого горения завершилась в 15:23. Окончательно пожар был потушен в 16:55. В ходе операции спасатели эвакуировали 15 человек, включая одного ребенка.

На месте происшествия обнаружены тела двух погибших. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Для ликвидации пламени на место инцидента выехали 7 единиц спецтехники и 27 сотрудников МЧС.