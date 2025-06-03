Финансовый аналитик Беляев рассказал, куда вложить деньги летом

Ведущие российские банки сократили процентные ставки по вкладам. Такое решение связано с приближающимся заседанием ЦБ по ключевой ставке, запланированным на 6 июня. Наибольшее снижение за прошедшую неделю затронуло шестимесячные депозиты. Остается ли выгодным размещение средств на банковских вкладах, объяснил финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

В беседе с «Вечерним Санкт-Петербургом» Беляев пояснил, что важно обращать внимание не на сам факт снижения ставок, а на конкретную величину этого снижения. По его словам, банки уменьшили ставки по вкладам максимум на 1-2 процентных пункта, при этом доходность по депозитам остается очень высокой и по-прежнему не имеет конкурентов.

Он отметил, что хотя существуют возможности получить более высокую прибыль на других рынках, например, на криптовалютном, фондовом или валютном, а также через инвестиции в золото, такие варианты сопряжены с повышенными рисками и требуют специальных знаний.

Экономист подчеркнул, что банковские вклады остаются наиболее выгодным, безрисковым и гарантированным способом инвестирования, не требующим дополнительных усилий. По мнению Михаила Беляева, высокие ставки по банковским вкладам сохранятся как минимум в течение летних месяцев.