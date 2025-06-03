Экономист Кульбака заявил, что Россия не нуждается в новых ГОСТах

В Государственной думе выдвинули инициативу о создании единого ГОСТа для пищевой продукции. О реальности такой реформы и ее потенциальном влиянии на рост цен рассказал кандидат экономических наук Николай Кульбака.

В беседе с «360.ru» Кульбака отметил, что создание новых ГОСТов займет несколько лет. Он подчеркнул, что возврат к советским стандартам невозможен из-за кардинальных изменений как в технологиях производства, так и в товарном ассортименте.

Экономист заявил, что текущая ситуация представляет собой лишь информационный повод для журналистов. По его словам, СМИ будут активно обсуждать эту тему в течение нескольких дней, после чего потеряют к ней интерес, так как она не принесет практической пользы.