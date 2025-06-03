Педагог Савинкина объяснила значение нового предмета для школьников России

С сентября 2026 года учащиеся 5-7 классов российских школ будут изучать дисциплину «Духовно-нравственная культура России». Это изменение в образовательной программе направлено на формирование ценностных ориентиров и культурной идентичности школьников.

В беседе с RuNews24.ru заместитель директора по учебной части одной из частных столичных школ Наталия Савинкина объяснила, что введение предмета «Духовно-нравственная культура России» в школьную программу представляет собой важный шаг в развитии молодого поколения.

По ее словам, этот курс не только расширит знания учащихся о культурном наследии страны, но и сформирует у них чувство сопричастности к историческим событиям и традициям родного края. Педагог выразила уверенность, что новая дисциплина будет способствовать воспитанию юных граждан, которые будут гордиться национальной культурой и уважать культурное многообразие.

Авторы планируют завершить работу над рукописями учебных пособий по новому предмету к ноябрю 2025 года, что потребует значительных усилий от педагогического сообщества и методистов. Преподавание дисциплины будет возложено на учителей истории, что позволит интегрировать культурологические и исторические аспекты в единый образовательный процесс.