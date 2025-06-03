Петербуржец предстанет перед судом за попытку дать взятку полицейским

В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела о попытке дачи взятки сотрудникам дорожно-патрульной службы.

Сотрудники следственного отдела по Приморскому району завершили расследование в отношении жителя Северной столицы, обвиняемого покушении на передачу взятки в крупном размере.

По данным следствия, инцидент произошел 3 мая. Обвиняемый сел за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав. Однако на Богатырском проспекте машину остановили сотрудники полиции.

Мужчина попытался передать им 100 тысяч рублей, разместив денежные средства возле коробки передач служебного автомобиля. Деньги нужны были для того, чтобы избежать составления административного протокола.

Преступный замысел не был реализован вследствие отказа сотрудников полиции принять деньги. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Следствие завершило сбор доказательной базы, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.