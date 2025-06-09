Рудковская заявила, что не знала о тайной пластики Плющенко

Российский тренер и фигурист Евгений Плющенко сделал блефаропластику, не поставив в известность свою супругу, Яну Рудковскую.

Она узнала о вмешательстве постфактум, вернувшись из Баку, где у них был большой ледовый проект. Это стало для нее полной неожиданностью.

Продюсер была обеспокоена, поскольку муж не выходил с ней на связь почти двое суток после операции. Ее особенно удивило решение Плющенко обратиться к хирургу без предварительного обсуждения.

Рудковская узнала о ситуации от самого Евгения, который объяснил все тем, что его убедил в необходимости процедуры хирург Тимур Хайдаров, сообщает Яна Рудковская на мероприятии Radio Monte Carlo Golf Cup.

Она с юмором отметила, что ожидает увидеть результат омоложения на 10 лет, что сделает разницу в возрасте с мужем еще больше.